به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ۳۱ شهریور، سالروز آغاز دفاع مقدس است، روزی که با حمله‌ی رژیم بعث عراق، هشت سال ایستادگی و مقاومت ملت ایران آغاز شد.

در این میان، مردانی از گیلان، راهی جبهه‌ها شدند، مردانی که سال‌های زندگی خود را پای دفاع از ایران گذاشتند.

حاج حسن جوشن، از همین مردان بود، رزمنده‌ای که جبهه را انتخاب کرد و تا پایان عمر، خود را از دفاع و خدمت جدا نکرد.

حالا، یک سال پس از درگذشت او، روایت زندگی و خاطراتش همچنان ادامه دارد.