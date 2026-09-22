فرماندِهِ انتظامی استان، از اجرای تدابیر انتظامی و ترافیکی، ویژه آغاز سال تحصیلی جدید، با اولویت ارتقای امنیتِ حومه مَراکز آموزشی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سردار"موقوفه ئی" گفت: طرح انضباط ترافیکی و امنیتی در ۲ مرحله طرح آرامش در شهر با محور ارتقای امنیت اطراف مراکز آمورشی اجرا و ۱۵۰ نقطه جرم خیز اطراف محیط‌های آموزشی پاکسازی شد.

وی با اشاره به دستگیری ۸۵۱ معتاد متجاهر، دستگیری ۴۷۶ خرده فروش و کشف ۲۶۳ کیلوگرم موادمخدر افزود: تا ۱۵ مهر نیز بیش از ۶۰۰ گروه در نزدیکی مدارس و نقاط حساس در زمان شروع و تعطیلی مدارس کل استان مستقر می‌شوند.

فرمانده انتظامی استان آموزش رانندگان خودروی مدارس و ساماندهی ۲۸۴۰خودرو، برگزاری جلسات متعدد با شهرداری‌ها و آموزش و پرورش، آموزش مستمر مدیران، والدین و دانش آموزان در طول سال تحصیلی را از برنامه های این طرح ترافیکی برشمرد و از خانواده‌ها خواست با استفاده از خودروهای مجاز، به توقف و پارک وسایل نقلیه در نزدیکی مدارس و دیگر اصول انضباط ترافیکی توجه ویژه داشته باشند.