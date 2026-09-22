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بیش از ۷۰۰ هزار دانش آموز، در سراسر استان کرمان ، از فردا ، فَراگیری علم و دانش رو، از سر می گیرند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ساعت آغازِ به کار مدارس، دو هفته ی اول مهر ، تغییر یافته ، و بعد از آن، به رِوال قبل برمی گردد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در استان کرمان بیان کرد: بیش از ۷۰۰ هزار دانشآموز در بیش از ۶ هزار مدرسه کرمان مشغول به تحصیل خواهند شد که از این تعداد، حدود ۴ هزار دانشآموز در مدارس با نیازهای ویژه، ۱۰ هزار دانشآموز در مدارس عشایری و ۲۴ هزار دانشآموز در مدارس شبانهروزی تحصیل میکنند.