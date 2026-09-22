همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، هفتمین آیین ملیِ تکریمِ پیشکِسوتانِ (دفاعِ مقدس و مقاومت )، امروز در کرمان برگزار شد؛پیشکسوَتانی که همچنان ،برای دفاع از میهن آماده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان با رونمایی از ۳۶ عنوان کتاب تازه تألیف در تالار احسان کرمان برگزار شد؛ رویدادی که در آن بر ضرورت ثبت تاریخ شفاهی جنگ و بهره‌گیری از تجربه‌های ماندگار نسل اول انقلاب برای تحکیم امنیت و اقتدار امروز کشور تأکید شد.

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با تاکید بر اینکه امام خمینی (ره) با پیروی از مکتب اهل‌بیت (علیهم السلام)، مضمون بعثت را در عصر کنونی بازسازی کرد، گفت: ملت ایران با تکیه بر ارزش‌های دفاع مقدس و با هدایت رهبر فرزانه انقلاب از دشوارترین شرایط عبور کرده و نصرت الهی را به عینه مشاهده کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین امان‌الله علیمرادی با اشاره به منزلت امام (ره) افزود: اگر بخواهیم در شأن امام راحل جمله‌ای بگوییم، بهترین تعبیر همان است که رهبر شهید درباره ایشان فرمودند، امام تجدیدکننده مضمون بعثت خاتم‌النبیین (ص) در این عصر است و حقایقی از بعثت که در طول قرن‌ها در بخش‌هایی از جهان به فراموشی سپرده شده بود، توسط ایشان و با همراهی این ملت و عنایت الهی، تجدید، بازنمایی و بازسازی شد.

وی با گرامی‌داشت یاد رهبر شهید و تبیین سیره وی نیز افزود: امام شهید ما نیز در این دوران، همچون جد بزرگوارش حسین‌بن‌علی (ع) با ایثار و بذل، نشان داد که برای نجات بشریت از ظلمت استکبار باید در راه حق ایستادگی کرد؛ ایشان در همه حقایق و ارزش‌ها، به‌ویژه در امر شهادت، امامت کرده و ملت ایران و جبهه حق را در این مسیر راهبری کرد.

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه پیشکسوتان دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: در شرایط بسیار دشواری که تصور می‌شد با هدف قرار گرفتن رأس کشور، پیکره ملت از هم می‌پاشد خدای متعال به این ملت مرحمت و رهبر عزیزی را نصیب ما کرد که راه را نشان دهد، در جنگ‌های تحمیلی اخیر، نصرت خدا و حضور حماسه‌ساز، دشمن‌شکن و عزت‌آفرین این ملت در بیش از ۲۰۰ شب نشان داد که فصل جدیدی از ارزش‌های ملت ایران رقم خورده است؛ حقیقتی که فرصت درخشیدن پیدا کرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری، رحلت آیت‌الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت و افزود: امیدوارم خداوند به این ملت توفیق دهد که بهترین فرزندان و نخبگان خود را برای پر کردن این خلأ‌های علمی تربیت به حوزه‌ها بفرستد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان هم گفت: رشادت‌های پیشکسوتان این دوران باعث شد تا واقعیت جنگ و ضرورت ایستادگی در برابر تهدیدها، برای نسل امروز که در بطن آن روز‌ها حضور نداشتند به شکلی ملموس و عینی تبیین شود.

ابوذر عطاپور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام (ره)، شهیدان خدمت و سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: برای نسل‌های پس از جنگ، همواره این پرسش مطرح بود که در صورت تهاجم دشمن چه خواهد شد؛ اما حوادث اخیر نشان داد که باوجود همه فشار‌ها و شهادت‌ها، نظام اسلامی به پشتوانه همان فرهنگ ایثار و مجاهدت، همچنان استوار و پابرجا مانده است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان نیز در این آیین با بیان اینکه تجربه‌های گران‌بهای دوران دفاع مقدس امروز در عرصه‌های امنیتی و دفاعی راهگشای نیرو‌های مسلح است، گفت: برخلاف تبلیغات دشمن که سعی در تحریف وقایع دارد، ما با دست خالی در برابر حمله ناجوانمردانه دشمن در هشت سال جنگ تحمیلی ایستادیم و نه تنها یک وجب از خاکمان را از دست ندادیم، بلکه امروز به قدرت بازدارنده‌ای تبدیل شده‌ایم که دنیا ما را به عنوان یک ابرقدرت می‌شناسد.

سردار محمدعلی نظری خطاب به پیشکسوتان جهاد و مقاومت تصریح کرد: از شما تقاضا دارم در زمینه ثبت تاریخ شفاهی و مکتوب جنگ با بنیاد حفظ آثار همکاری کنید، امروزه دشمن در فضای مجازی و دانشگاه‌ها شبهاتی درباره «چرایی جنگ» منتشر می‌کند؛ در حالی که آنها جنگ را بر ما تحمیل کردند و با تصور ضعف نظامی ما، خیال باطل بازگشت به دوران پیش از انقلاب را داشتند، اما در محاسبات خود شکست خوردند.

وی همچنین بر لزوم تدوین «اطلس و شناسنامه دفاع مقدس» استان کرمان تأکید کرد و گفت: با وجود اقداماتی که سردار شهید سلیمانی و سایر بزرگان انجام داده‌اند، در کرمان هنوز عقب‌ماندگی‌هایی در این زمینه وجود دارد که نیازمند همت و همکاری پیشکسوتان برای رفع آن است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با دعوت از آحاد مردم برای شرکت در «رزمایش بزرگ اقتدار» در روز جمعه سوم مهر، تصریح کرد: این برنامه نه یک اقدام نظامی بلکه یک «دفاع میهنی» است، امروز حضور مردم از هر قشر، حزب و سلیقه‌ای، معادلات دشمن را که دوباره به جنگ روانی و تحریف روی آورده است بهم می‌زند، همان‌طور که حضور مردم در گذشته هیمنه دشمن را شکست، این حضور در روز جمعه نیز پیامی قاطع به دشمنان قسم‌خورده نظام خواهد بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمان نیز گفت: دفاع مقدس به تعبیر امام راحل (ره)، گنجینه‌ای تمام‌نشدنی برای آیندگان است و نکوداشت یادگاران این دوران، اولویت اصلی برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان محسوب می‌شود.

حجت‌الله پاداش اظهار کرد: امروز افتخار داریم که میزبان یادگاران دوران دفاع مقدس از ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی باشیم و یاد سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان جهان اسلام و همراهان وی را گرامی بداریم.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه ما در جنگ، ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را در هم شکستیم، افزود: یکی از مهمترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان کرمان، نکوداشت و تجلیل از پیشکسوتانی است که در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی و صیانت از مرز‌های کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند.

استان کرمان در دوران دفاع مقدس بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، هفتمین مراسم سراسری تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت با شعار «همه محکم ایستاده‌ایم» در ارتباط تصویری استان‌ها با موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.