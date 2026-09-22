توزیع ۵۹ هزار و ۷۰۰ بسته تحصیلی بین دانشآموزان نیازمند لرستان
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۵۹ هزار و ۷۰۰ بسته کیف، نوشتافزار و لوازمالتحریر با مشارکت دستگاههای حمایتی، نهادهای مردمی و گروههای جهادی بین دانشآموزان نیازمند لرستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
، در قالب پویشهای مختلف حمایت از دانشآموزان نیازمند، بستههای تحصیلی شامل کیف و لوازمالتحریر در مناطق مختلف استان توزیع شده است.
در یکی از این پویشها، با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و بانک سپه، ۶ هزار بسته کیف و لوازمالتحریر به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بین دانشآموزان نیازمند توزیع شده است.
کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان نیز تاکنون ۴۸ هزار بسته تحصیلی بین دانشآموزان تحت پوشش این نهاد توزیع کرده است.
همچنین بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها یک هزار بسته تحصیلی به ارزش ۳ میلیارد تومان در بین دانشآموزان نیازمند استان توزیع کرده است.
در قالب طرح «ارمغان مهر» جمعیت هلالاحمر لرستان نیز یک هزار بسته نوشتافزار، هر بسته به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار گرفته است.
همچنین در قالب پویش «مهر علوی»، ۳ هزار و ۷۰۰ بسته تحصیلی با همکاری بنیاد علوی، گروههای جهادی و دفتر نماینده ولیفقیه در استان بین دانشآموزان نیازمند توزیع شده است.
این طرحها با هدف کمک به خانوادههای کمبرخوردار و فراهم کردن زمینه حضور دانشآموزان در سال تحصیلی جدید اجرا شده است.