رئیس کل بیمه مرکزی گفت: حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه به حساب شرکت‌های بیمه واریز نشده و نزد واسطه‌ها باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس‌کل بیمه مرکزی در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با تشریح آخرین وضعیت صنعت بیمه و اقدامات انجام‌شده در پرداخت خسارت‌های جاری و جنگی بر ضرورت تقویت توانگری شرکت‌های بیمه، اصلاح ناترازی‌ها، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای و حرکت در مسیر نظارت هوشمند تأکید کرد.

موسی رضایی در این نشست با اشاره به عملکرد صنعت بیمه در پرداخت خسارت‌ها گفت: از مجموع ۵۸۰ هزار میلیارد تومان خسارت، تاکنون ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که بخشی از آن مربوط به خسارت‌های جنگی و بخشی مربوط به خسارت‌های جاری و معوق بوده است.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور از پوشش بیمه‌ای کامل برخوردار نیستند، اظهار داشت: در زمان وقوع خسارت به همین دلیل در برخی موارد میزان خسارت پرداختی به بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و باید برای افزایش سطح پوشش بیمه‌ای آنها تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی همچنین رسوب حق‌بیمه نزد برخی واسطه‌ها را از چالش‌های صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه به حساب شرکت‌های بیمه واریز نشده و نزد واسطه‌ها باقی مانده است.

وی با اشاره به برنامه بیمه مرکزی برای اصلاح ناترازی شرکت‌ها افزود: شرکت‌هایی که تا تاریخ معین نتوانند ناترازی خود را جبران کنند، به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، در مسیر اصلاح ساختار و در صورت لزوم ادغام قرار خواهند گرفت.

رضایی افزود: همچنین رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه در حال انجام است تا هر شرکت متناسب با توانگری و ظرفیت مالی و فنی خود در مناقصات حضور داشته باشد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی توسعه نظارت هوشمند با استفاده از ظرفیت اینشورتک‌ها، طراحی پوشش‌های متنوع بیمه‌ای برای شرایط جنگی، پوشش تکمیلی حوادث طبیعی و توسعه محصولات بیمه‌ای مرتبط با دوران سالمندی را از دیگر برنامه‌های بیمه مرکزی برشمرد.

براساس این گزارش ، نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت تقویت نظارت بر صنعت بیمه و ارائه گزارش جامع از وضعیت شرکت‌ها تأکید کردند.

اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، خواستار شفاف‌شدن وضعیت توانگری و ناترازی شرکت‌های بیمه، نحوه سرمایه‌گذاری منابع و میزان تاب‌آوری صنعت در برابر خسارت‌های بزرگ شدند و بر لزوم جلوگیری از رقابت‌های مخرب شرکت‌ها در جذب حق‌بیمه تأکید کردند.

نمایندگان مجلس همچنین توسعه پوشش‌های بیمه‌ای در برابر ریسک‌های جنگی و تقویت نقش صنعت بیمه در تأمین مالی تولید را مورد تأکید قرار دادند.

حرکت از رویکرد سنتی و خسارت‌محور به سمت بیمه ریسک‌محور، ارائه پوشش برای کسب‌وکارهای دیجیتال و پلتفرم‌ها نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس بود.

گفتنی است این نشست با هدف هم‌افزایی بیشتر میان بیمه مرکزی و مجلس شورای اسلامی، بررسی چالش‌های صنعت بیمه و تبادل نظر درباره راهکارهای تقویت نقش صنعت بیمه در حمایت از تولید و اقتصاد کشور برگزار شد.

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