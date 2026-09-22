نقش دوغارون تایباد در راهگذر ترانزیتی ایران-افغانستان-تاجیکستان
مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد گفت: این پایانه مرزی در راهگذر ترانزیتی ایران-افغانستان-تاجیکستان دارای جایگاه و نقش راهبردی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد اظهار کرد: راهگذر ترانزیتی ایران-افغانستان-تاجیکستان با همگرایی جدی این ۳ کشور همزبان در حال ایجاد است که پایانه مرزی دوغارون به عنوان یکی از معابر زمینی در این راهگذر از نقش راهبردی برخوردار است.
محسن رکنی افزود: پایانه مرزی دوغارون به سبب وجود زیرساخت ها، سرمایه گذاری های دولتی، فعالیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی و نزدیکی به هرات و مشهد، مهمترین گذرگاه رسمی از میان ۳ پایانه مرزی ایران با افغانستان است و جایگاه ویژه ای در توسعه این راهگذر ترانزیتی دارد.