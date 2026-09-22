مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی تاریخی شهرستان شوشتر استان خوزستان گفت: عملیات پاکسازی و ساماندهی نهر تاریخی داریون شوشتر با هدف حفاظت از این عنصر ارزشمند از سامانه آبی تاریخی شوشتر، بهبود منظر محیطی و ارتقای کیفیت خدمات و تجربه بازدید گردشگران انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عاطفه رشنویی با اشاره به اهمیت نهر داریون اظهار کرد: نهر داریون به‌عنوان یکی از شریان‌های حیاتی و شاخص سامانه آبی تاریخی شوشتر که از زیر قلعه سلاسل سرچشمه می‌گیرد، همواره نیازمند پایش مستمر و رسیدگی‌های دوره‌ای است.

وی افزود: در همین راستا، عملیات اخیر با تمرکز بر پاکسازی مسیر و حذف عوامل مخل در کیفیت بصری اثر انجام شد تا محیطی مناسب و درخور برای بازدید گردشگران و استفاده شهروندان فراهم شود.

رشنویی با قدردانی از تلاش‌های گروه اجرایی پایگاه ادامه داد: حفاظت از این مجموعه ارزشمند که نمادی از نبوغ مهندسی ایرانی در جهان به‌شمار می‌رود، وظیفه‌ای همگانی است و در همین راستا تلاش می‌شود همه اقدامات حفاظتی با دقت و با رعایت موازین فنی انجام شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی سامانه آبی تاریخی شوشتر تصریح کرد: عملیات پاکسازی و ساماندهی نهر داریون نیز با رعایت ملاحظات فنی و حفاظتی انجام شد تا ضمن بهبود منظر و چهره اثر، سلامت و پایداری کالبدی آن در مواجهه با عوامل و تغییرات محیطی حفظ شود.

وی در پایان با تأکید بر استمرار برنامه‌های حفاظتی پایگاه اظهار داشت: از همه گردشگران و شهروندان درخواست می‌شود در زمان بازدید از این اثر جهانی، با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، در صیانت از این میراث ارزشمند و انتقال آن به نسل‌های آینده همراه و یاری‌گر مجموعه میراث‌فرهنگی باشند.