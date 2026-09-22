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علیاصغر آسیابری در فینال مسابقات کاراته بازیهای آسیایی ناگویا، با نتیجه ۹ بر یک مقابل حریفی از اردن شکست خورد و به مدال نقره رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علیاصغر آسیابری در دیدار فینال وزن ۸۴- کیلوگرم کاراته بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برابر محمد الجعفری از اردن با نتیجه ۹ بر یک شکست خورد و به مدال نقره رسید.
با این نتیجه، آسیابری دومین مدال نقره کاروان ایران و تیم ملی کاراته در بیستمین دوره بازیهای آسیایی را به نام خود ثبت کرد.
ملی پوش استان برای رسیدن به دیدار نهایی مقابل کاراته کاهایی از قطر و فلسطین به برتری رسیده بود.