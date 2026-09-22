تولید سالانه ۳۱۵ تن گیاه دارویی در شهرستان جوین خراسان رضوی
ظرفیتهای اقلیمی شهرستان جوین با تخصیص ۵۴۰ هکتار از اراضی به کشت گیاهان دارویی همچون زیره و خاکشیر، این منطقه را به قطبی برای تولید سالانه ۳۱۵ تن محصول باارزش افزوده بالا تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر جهاد کشاورزی جوین در نشست بررسی ظرفیت ها و چالش های کشت و فرآوری گیاهان دارویی در جوین گفت: هم اکنون ۵۴۰ هکتار از اراضی قابل کشت این شهرستان به تولید گیاهان دارویی نظیر زیره سبز و سیاه، خاکشیر و سایر گونه های دارویی اختصاص یافته است.
عبداله آرین عنوان کرد: از سطح زیر کشت داروی گیاهی شهرستان سالانه ۳۱۵ تن انواع گیاهان دارویی برداشت می شود.
وی افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی و ایجاد زنجیره تولید در این بخش می تواند به رونق صنایع مختلف از جمله داروسازی، صنایع غذایی و بهداشتی کمک شایانی کند.
آرین ادامه داد: گسترش فعالیتهای فرآوری علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مؤثری در افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی شهرستان خواهد داشت.