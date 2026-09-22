تولید سالانه ۳۱۵ تن گیاه دارویی در شهرستان جوین خراسان رضوی

ظرفیت‌های اقلیمی شهرستان جوین با تخصیص ۵۴۰ هکتار از اراضی به کشت گیاهان دارویی همچون زیره و خاکشیر، این منطقه را به قطبی برای تولید سالانه ۳۱۵ تن محصول باارزش افزوده بالا تبدیل کرده است.