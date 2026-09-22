مرحله پایانی لیگ رولر اسکی کشور به میزبانی استان قزوین در دو ماده سرعت ۲۰۰ متر و استقامت ۵۰۰۰ متر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در قهرمانی رقابت‌های لیگ رولر اسکی کشور در رده انفرادی بخش مردان «علیرضا نظری‌زاده» دو نشان طلای ماده ۲۰۰ متر و ۵ کیلومتر رده سنی بزرگسالان را کسب کرد و به عنوان قهرمان قهرمانان نیزمعرفی شد.

در بخش بانوان نیز «فاطمه شربتی» بر سکوی قهرمانی ماده ۲۰۰ متر رده سنی نوجوانان ایستاد.

همچنین «تبسم حیدرنژاد» در ماده ۵ کیلومتر رده سنی نوجوانان صاحب گردن آویز برنز شد.