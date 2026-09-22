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معاون درمان وزارت بهداشت با قدردانی از اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز، آنان را قهرمانان گمنام جامعه دانست و بر ضرورت توسعه فرهنگ اهدای سلولهای بنیادی برای نجات بیماران نیازمند پیوند تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدسجاد رضوی گفت: این انسانهای ایثارگر با همتی والا و انتخابی آگاهانه و داوطلبانه، در مسیر نجات جان بیماران و بازگرداندن امید و زندگی به آنان گام برمیدارند و بیتردید اقدام ارزشمند آنان جلوهای ماندگار از انساندوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
وی افزود: اهدای سلولهای بنیادی خونساز، اقدامی داوطلبانه و انساندوستانه است که میتواند برای بیماران مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج، فرصتی دوباره برای زندگی فراهم کند و هر اهداکننده میتواند در نجات جان بیماری که شاید راه درمان دیگری برای او باقی نمانده است، نقشی تعیینکننده داشته باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت استمرار ارائه خدمات سلولهای بنیادی خونساز در کشور، گفت: امیدواریم تحریمها باعث محرومیت هیچ بیماری از درمان در هیچ جای دنیا نشود.
رضوی همچنین از تلاشها و خدمات همکاران مراکز پذیرهنویسی، مراکز سلولگیری و مراکز پیوند سلولهای بنیادی خونساز در سراسر کشور قدردانی کرد و نقش آنان را در توسعه و تقویت چرخه اهدای سلولهای بنیادی و ارائه خدمات به بیماران، ارزشمند و شایسته تقدیر دانست.
وی در ادامه با دعوت از هموطنان واجد شرایط برای پیوستن به شبکه ملی اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز، ابراز امیدواری کرد با گسترش فرهنگ اهدای سلولهای بنیادی در میان مردم و افزایش شمار اهداکنندگان، زمینه نجات بیماران بیشتری فراهم شود و روزی فرا برسد که هیچ بیماری در هیچ نقطهای از جهان، چشمانتظار این هدیه ارزشمند زندگی نماند.
توسعه بانک اهداکنندگان؛ ضرورتی برای نجات بیماران نیازمند پیوند
امیرعلی حمیدیه، دبیر شبکه ملی اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز ایران، نیز به مناسبت روز جهانی اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز، با اشاره به اهمیت این روش درمانی در نجات جان بیماران مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج خونی، اظهار کرد: پیوند سلولهای بنیادی خونساز امروز چراغ امیدی برای بیماران مبتلا به بیماریهایی همچون لوسمی، لنفوم، تالاسمی و کمخونی آپلاستیک است.
وی افزود: این درمان نجاتبخش زمانی امکانپذیر است که میان اهداکننده و گیرنده، سازگاری آنتیژنی بافتی (HLA) وجود داشته باشد و از همین رو، برخورداری از بانکهای گسترده اهداکنندگان سلولهای بنیادی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حمیدیه با بیان اینکه جهان امروز به سمت توسعه بانکهای اهداکنندگان و اتصال شبکههای ملی و بینالمللی حرکت میکند، گفت: هدف از این اقدام آن است که هیچ بیماری برای یافتن اهداکننده مناسب، مدت طولانی در انتظار نماند و امکان دسترسی بیماران به اهداکننده سازگار افزایش یابد.
دبیر شبکه ملی اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز ایران با اشاره به برخی نگرانیهای مردم درباره عوارض اهدای سلولهای بنیادی، تصریح کرد: روشهای امروزی اهدای سلولهای بنیادی، فرآیندی بسیار کمخطر است و عوارض احتمالی آن نیز در اغلب موارد خفیف و گذراست.
وی ادامه داد: مردم ایران همواره نشان دادهاند که در کمک به همنوع و نجات جان دیگران پیشگام هستند و این ظرفیت ارزشمند، در کنار مشارکت هموطنان عزیز از قومیتهای مختلف، برای شکوفایی بیش از پیش به زیرساختهای مناسب نیاز دارد؛ زیرساختهایی که با همت مسئولان و همراهی خیرین میتواند توسعه یابد.
حمیدیه خاطرنشان کرد: جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیون نفری کشور، برای آنکه بتواند زمینه پاسخگویی به نیاز حدود ۷۰ درصد از بیماران نیازمند پیوند را فراهم کند، باید دستکم ۷۰۰ هزار اهداکننده در بانک سلولهای بنیادی داشته باشد.