به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی جوین با تأکید بر اهمیت ترویج مصرف محصولات لبنی در سبد غذایی خانوار، افزود: افزایش تولید این محصولات، علاوه بر ارتقای سلامت عمومی جامعه، نقش مؤثری در امنیت غذایی منطقه ایفا می‌ کند.

عبداله آرین با اشاره به تولید ۱۴ هزار تن شیر در جوین از ابتدای امسال تا کنون، افزود: تولیدکنندگان شیر، تخم‌ مرغ و گوشت مرغ، محصولات خود را با قیمت‌ هایی عرضه می‌ کنند که گاه با هزینه‌ های تمام‌ شده تولید همخوانی ندارد.

آرین ادامه داد: با وجود اینکه قیمت فرآورده‌ های لبنی در کشور به نسبت بازارهای جهانی در سطح پایین‌ تری قرار دارد، لازم است نهادهای متولی با اتخاذ سیاست‌ های حمایتی، از تداوم تولید و انگیزه بهره‌ برداران در این بخش حمایت کنند.