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کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان لرستان جو آرام و پایدار همراه با افزایش دما و وزش باد پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته الشتر با ۵ و پلدختر با ۳۸ درجه به ترتیب خنکترین و گرمترین شهرهای استان بودند، دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۱۱ و ۳۵ درجه سانتی گراد بالای صفر در نوسان بود.
کبری غفوری نژاد افزود: برای فردا جو لرستان صاف همراه با پوشش جزیی ابر و وزش باد تا آستانه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید لحظهای خواهد بود.
به گفته وی فردا دمای هوا افزایش مییابد، اما برای پایان هفته قدری از گرمای هوا کاسته خواهد شد.