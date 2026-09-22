به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته الشتر با ۵ و پلدختر با ۳۸ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین شهر‌های استان بودند، دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۱۱ و ۳۵ درجه سانتی گراد بالای صفر در نوسان بود.

کبری غفوری نژاد افزود: برای فردا جو لرستان صاف همراه با پوشش جزیی ابر و وزش باد تا آستانه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید لحظه‌ای خواهد بود.

به گفته وی فردا دمای هوا افزایش می‌یابد، اما برای پایان هفته قدری از گرمای هوا کاسته خواهد شد.