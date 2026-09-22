به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با روز پرچم، عصر شعر «پرچم» با حضور جمعی از شاعران در چهارراه ولیعصر تهران با دردست گرفتن پرچم برگزار شد.

در این برنامه، شاعران با شعرخوانی درباره پرچم، ایران و هویت ملی، سروده‌های خود را خواندند و این نماد ملی را از دریچه شعر و ادبیات روایت کردند.

در عصر شعر پرچم شاعرانی، چون ناصر فیض، میلاد عرفانپور، آل کثیر، حبیبی کسبی، قاسم صرافان و فاطمه نانی زاد به شعرخوانی پرداختند.