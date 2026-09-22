به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بنا بر اعلام استانداری، ساعت کاری دستگاه‌ های اجرایی خراسان رضوی از فردا تا پایان سال، از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین شده و پنجشنبه‌ ها نیز دورکاری کارکنان ادامه خواهد داشت. شعب کشیک بانک‌ ها در پنجشنبه‌ ها فعال خواهد بود.



هفتمین آیین ملی تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور با حضور ه۷۰۰ نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس خراسان رضوی و فعالان تجمعات شبانه دفاع از ایران و رهبری در مشهد برگزار شد.



کارگروه پایش و راهبرد طرح‌ های کلان خراسان رضوی، امروز حول محور ساماندهی و احیای طرح کرانه شمالی مشهد با محوریت کشف رود بود.



استاندار خراسان رضوی به همراه رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور از طرح در حال ساخت کلینیک ویژه بیمارستان قائم مشهد بازدید کردند. این کلینیک ویژه با پیشرفت اجرایی حدود ۸۰ درصد در حال ساخت است.



با حمایت بنیاد علوی و مشارکت گروه‌ های جهادی در طرح پویش مهر علوی هشت هزار و ۷۲۹ بسته لوازم تحریر با حدود ۹ میلیارد هزینه به دانش آموزان کم برخوردار شهرستان‌ های غرب خراسان رضوی اهدا شد.



و آتش سوزی در ارتفاعات شمال نیشابور پس از ۲۰ ساعت با کمک نیرو‌های مردمی، هلال‌ احمر و یگان حفاظت منابع طبیعی مهار شد. بررسی علت و شناسایی مسببان این آتش‌ سوزی در حال پیگیری است