با حضور نیرو‌های مسلح استان؛

نکوداشت هفته دفاع مقدس در حرم حضرت معصومه برگزار شد

در آیین نکوداشت هفته دفاع مقدس که با شعار لبیک یا خامنه‌ای برگزار شد، نیرو‌های مسلح استان قم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر تداوم راه ایثارگران و ضرورت حفظ آمادگی و اقتدار دفاعی کشور تأکید کردند.