نکوداشت هفته دفاع مقدس در حرم حضرت معصومه برگزار شد
در آیین نکوداشت هفته دفاع مقدس که با شعار لبیک یا خامنهای برگزار شد، نیروهای مسلح استان قم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر تداوم راه ایثارگران و ضرورت حفظ آمادگی و اقتدار دفاعی کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله سعیدی، امام جمعه قم در آیین نکوداشت هفته دفاع مقدس که با حضور نیروهای مسلح استان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی، گفت: دشمنان همواره در تلاش هستند با ایجاد اختلاف و تفرقه، وحدت جامعه را هدف قرار دهند.
وی افزود: حفظ همدلی و اتحاد مردم و مسئولان، نقشههای دشمنان را خنثی و زمینه تقویت امنیت و اقتدار کشور را فراهم میکند.