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رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل گفت: صدای مردم فلسطین را به گوش جهانیان خواهیم رساند و از همه کشورها میخواهم کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل گفت: از اینکه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای دومین سال متوالی نتوانسته است در کنار ما حضور داشته باشد، ابراز تأسف میکنم. از همه کشورهایی که در حال حاضر کشور فلسطین را به رسمیت نمیشناسند، میخواهم در این موضع تجدیدنظر کنند.
وی افزود: طی سه سال گذشته، بیش از ۷۴ هزار نفر در غزه به دلیل تروریسم دولتی اسرائیل جان خود را از دست دادهاند. صدای مردم فلسطین را به گوش جهانیان خواهیم رساند و از همه کشورها میخواهم کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. غزه به دلیل اقدامات اسرائیل به گورستانی بزرگ برای کودکان تبدیل شده است. دولت اسرائیل حاضر نیست به اشغالگری در نوار غزه و کرانه باختری پایان دهد.
سازمان ملل دیگر قادر به ایفای نقش خود نیست
رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل گفت: کرانه باختری از خشونت و تروریسم شهرکنشینان رنج میبرد و مسلمانان از دسترسی به اماکن مقدس خود در این منطقه محروم هستند. سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت ایجاد شد، اما دیگر قادر به ایفای نقش خود نیست یا از انجام آن منع میشود. شمار شهدای غزه از زمان برقراری آتشبس از ۱۵۰۰ نفر فراتر رفته است. غزه به غیرانسانیترین و شرمآورترین بازداشتگاه در عصر ما تبدیل شده است.
اردوغان افزود: مردم سودان، فلسطین و لبنان چشم امید به سازمان ملل دوختهاند و بسیار سرخورده هستند. باید شورای امنیت اصلاح شود و به نظام بینالمللی عادلانهتر و منصفانه تری دست یابیم. مقاومت فلسطین با انتقال به مرحله دوم طرح صلح موافقت کرده است، اما اسرائیل با پایان دادن به اشغالگری مخالفت میکند. نظام بینالمللی مبتنی بر تنها پنج کشور نمیتواند نظامی عادلانه باشد.
کرانه باختری شاهد شدیدترین موجهای خشونت و تروریسم
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل گفت: کرانه باختری شاهد شدیدترین موجهای خشونت و تروریسم از سوی شهرکنشینان است. مسلمانان و مسیحیان در قدس از دسترسی به اماکن مقدس منع میشوند و تلاشهایی برای تضعیف آنروا وجود دارد. ما با ذهنیتی متکی به نسل کشی مواجه هستیم که از کشتار سیر نمیشود و در برابر وضعیتی بسیار خطرناک قرار داریم. باید در سریعترین زمان ممکن بازسازی غزه را آغاز کنیم. پایبندی خود را به اجرای توافق درباره غزه که یک سال پیش در شرمالشیخ امضا کردیم، تأکید میکنیم.
وی افزود: ما به همراه عربستان سعودی و پاکستان یک ائتلاف دفاعی برای تقویت همبستگی میان خود ایجاد کردهایم تا راهحل مشکلات منطقه از درون خود منطقه شکل بگیرد. ادامه جنگ به نفع هیچ کسی نیست. به لطف صنایع دفاعی و اقتصادمان، در میان درگیریها همچنان جزیرهای از ثبات باقی ماندهایم. به حمایت خود از ملت برادر سوریه ادامه خواهیم داد. بازسازی نوار غزه باید بدون تأخیر و بر اساس توافق آتشبس آغاز شود. سوریه همچنان با گامهایی مطمئن به پیش میرود و ما به حمایت خود از آن ادامه خواهیم داد. معتقدیم باید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز حفظ شود.