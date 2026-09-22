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معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان بر ضرورت آمادگی و انجام اقدامات پیشگیرانه دستگاههای اجرایی استان برای مقابله با پیامدهای احتمالی وقوع سیلاب و پدیده ال نینو در راستای حفظ سلامت مردم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی روز سه شنبه در نشست کارگروه سلامت در محل استانداری خوزستان اظهار کرد: بارندگیهای با حجم بالا میتواند چالشهای بهداشتی به دنبال داشته باشد و ورود آب آلوده به شهرها و مناطق مختلف، مسائل و مخاطراتی را ایجاد کند بنابر این همه دستگاهها باید با توجه به وظایف خود برای پیشگیری و کاهش پیامدهای احتمالی این شرایط آمادگی داشته باشند.
وی افزود: در این زمینه، هماهنگیهایی با شرکت نفت و دستگاههای مرتبط با حوزه آب و فاضلاب انجام و هشدارهای لازم ارائه شده است و هر دستگاه باید به وظایف خود برای حفظ سلامت مردم عمل کند.
ضرورت توجه به بهداشت مدارس
معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز استان در مسیر منزل و مدرسه تردد دارند افزود: در صورت شیوع بیماریهای تنفسی مانند آنفلوآنزا، کرونا و سرماخوردگی، ضرورت آمادگی حوزه بهداشت و درمان، تامین دارو و ارائه هشدارهای لازم بیش از گذشته احساس میشود.
نجاتی با اشاره به اهمیت توجه به نکات بهداشتی در مدارس و فعال شدن رابطان بهداشت اظهار کرد: نشست های مربوط به بازگشایی مدارس نیز تشکیل شده است و فرمانداران شهرستانها نیز با همکاری دستگاههای مربوط، این موارد را پیگیری کردهاند.
وی بیان داشت: شستوشوی مخازن آب مدارس که حدود یک سال به دلیل جنگ تعطیل بودهاند، تامین آب سالم، جمعآوری شیشههای شکسته و انجام نظافت لازم از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان گفت: همچنین شهرداریها باید نسبت به وضعیت فاضلاب اطراف مدارس و خیابانهای منتهی به مدارس و دانشگاهها توجه لازم داشته باشند.
نجاتی ادامه داد: با توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی نیز باید آمادگی لازم را در حوزههای مرتبط با سلامت داشته باشند.
نظارت بیشتر بر بیمارستانها و مراکز درمانی
وی تصریح کرد: بیمارستانهای خصوصی و دولتی، باید از نظر بهداشتی در شرایط مطلوب باشند، زیرا بیمارستان میتواند الگوی رعایت بهداشت باشد. همچنین در مطبها باید مسائل مالی و بهداشتی مورد توجه و نظارت قرار گیرد.
رضا نجاتی افزود: در این راستا، بازدید از بیمارستانها با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی باید انجام شود تا بیمار برای درمان با محیط غیربهداشتی مواجه نشود.
معاون استاندار خوزستان همچنین بر اهمیت اطلاعرسانی و رعایت اصول پیشگیری همزمان با آغاز فصل مدارس تاکید کرد تا با انجام اقدامات لازم، از بروز و گسترش بیماریها جلوگیری شود.
وی همچنین در پایان بر استمرار جلسات شورای سلامت در فصل پاییز و همراهی بیشتر دستگاههای خدماترسان برای حفظ سلامت کردم در شهرستانها تاکید کرد.
پدیده اقلیمی «النینو» از ماههای گذشته در گزارشهای هواشناسی و اقلیمی مورد توجه قرار گرفته و احتمال تغییر الگوی بارش و وقوع بارشهای زودهنگام و شدید در برخی مناطق، ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی را افزایش داده است.