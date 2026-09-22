به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این پیام آمده است:

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

ضایعه‌ی دردناک ارتحال حضرت آیت الله العظمی آقای سید موسی زنجانی را به شیعیان و پیروان و مقلدان و بیت آن حضرت تسلیت گفته و از خداوند متعال میخواهم تا آن مرجع تقلید را با اولیای الهی و پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه طاهرین محشور فرماید.

رسول فلاحتی؛ نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت