هشت سال بیشتر نداشت؛ دانش‌آموزی که در کنار درس، روی تاتامی تکواندو هم تمرین می‌کرد، اما حمله به خرم‌آباد، آناهید رشنو و مادرش را از خانه و مدرسه گرفت تا امسال، زنگ اول مهر برای خانواده او رنگ دیگری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، اول مهر که می‌رسد، کوچه‌ها دوباره پر می‌شوند از کیف‌های رنگارنگ و قدم‌های کوچک دانش‌آموزانی که راهی مدرسه می‌شوند؛ اما امسال جای یک دختر هشت‌ساله در میان دانش‌آموزان خرم‌آبادی خالی است.

آناهید رشنو، دانش‌آموز پایه دوم دبستان و تکواندوکار هشت‌ساله خرم‌آبادی بود؛ دختری که کمربند سبز تکواندو داشت و در کنار درس، ورزش را هم دنبال می‌کرد.

آناهید هنگام بازگشت به خانه، در پی حمله به خرم‌آباد و بر اثر موج انفجار، همراه مادرش به شهادت رسید.

حالا در آستانه بازگشایی مدارس، نیمکت آناهید خالی است؛ کیف و دفترهایش دیگر برای رفتن به مدرسه آماده نمی‌شوند و صدای زنگ مدرسه، برای خانواده و همکلاسی‌هایش یادآور دختری است که قرار بود امسال هم با شوق، سال تحصیلی جدید را آغاز کند.

آناهید فقط یک دانش‌آموز نبود؛ دختری ورزشکار بود که رویای آینده‌ای روشن را در سر داشت؛ اما زندگی او و مادرش در حمله به مناطق مسکونی خرم‌آباد ناتمام ماند.