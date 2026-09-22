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پادشاه اردن در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: رژیم صهیونیستی طرح صلح ترامپ درباره غزه را نادیده میگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، عبدالله دوم شاه اردن در سخنرانی خود در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ما در لحظهای استثنایی در تاریخ به سر میبریم و باید با چالشها مقابله کنیم. درباره رها کردن مناقشه فلسطین و اسرائیل بدون راهحل و ادامه یافتن آن هشدار دادهایم. درگیریهای گسترده از لبنان تا یمن و سودان، رنجهای انسانی را عمیقتر میکنند.
وی افزود: دولت اسرائیل توافق غزه را نادیده میگیرد و به حملات خود ادامه میدهد و زیرساختهای غیرنظامی را ویران میکند. تلاشهایی برای محو حضور فلسطینیان و تحمیل واقعیتی جدید در غزه وجود دارد. تحولات بسیار خطرناکی در کرانه باختری در حال وقوع است. اسرائیل تلاش میکند درگیری را به عنوان جنگ ادیان جلوه دهد. تخریب خانههای فلسطینیان برای گسترش شهرکهای غیرقانونی، اجرای قانون نیست، بلکه کوچ اجباری فلسطینیان است. آنچه در کرانه باختری و غزه رخ میدهد، اقدامات به هم پیوستهای است که بخشی از یک سیاست واحد با هدف وادار کردن یک ملت به ترک سرزمین خود است.