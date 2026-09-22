استاندار گلستان در نشست شورای مشورتی جوانان گلستان و رئیس فدراسیون دو و میدانی گفت:آینده ایران در گروه توانمند کردن جوانان و مشارکت آنها در امورات کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی اصغر طهماسبی با بیان اینکه هجمه‌های نظامی و فرهنگی دشمن به نسل جوان ما در این زمان بیشتر از قبل شده است افزود:در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نیز، همچون دوران انقلاب و جنگ تحمیلی ۸ساله، جوانان ما میدان‌داری کردند.

وی تصریح کرد:دولت با امیدآفرینی، ایجاد انگیزه، مشارکت دادن و فراهم کردن فرصت‌های تازه اشتغال، توجه و اعتماد ویژه‌ای به ظرفیت و سرمایه جوانان دارد.

او با اشاره به اینکه از جوان مطالبه‌گر استقبال می‌کنیم تاکید کرد: برنامه و کار از جوانان و همچنین حمایت از ما خواهد بود.