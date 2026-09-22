رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان آستانه‌اشرفیه از آغاز اجرای طرح روشنایی نقطه‌ای در محور آستانه‌اشرفیه به کیاشهر با هدف کاهش سوانح جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معصومعه عالم گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد کاربران جاده‌ای و کاهش سوانح در محور‌های پرتردد شهرستان آستانه‌اشرفیه، عملیات اجرایی طرح نصب سامانه روشنایی نقطه‌ای در محور مواصلاتی آستانه اشرفیه به کیاشهر آغاز شد.

وی با بیان اینکه این طرح با هدف آشکارسازی نقاط حساس و حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی رفت و آمد کاربران جاده‌ای اجرا می‌شود، افزود: برای اجرای این طرح ۱۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی تخصیص یافته است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آستانه‌اشرفیه با اشاره به تأثیرات بهره‌برداری از این طرح بر کاهش مخاطرات جاده‌ای، گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح و فراهم شدن دید کافی برای رانندگان در نقاط حساس این محور، سطح ایمنی منطقه افزایش می‌یابد.

معصومعه عالم با تاکید بر نقش هم‌افزایی مسئولان در تحقق طرح‌های توسعه‌ای شهرستان، افزود: همکاری و تعامل سازنده دستگاه‌های اجرایی و همراهی نماینده مجلس شورای اسلامی نقش مؤثری در تسریع روند خدمت‌رسانی به مردم و ارتقاء روزافزون زیرساخت‌های مواصلاتی شهرستان دارد.