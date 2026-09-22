مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به آغاز مرحله استانی دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» در استان گفت: هنرمندان استان تا ۱۰ مهر فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ، مدیرکل ورزش و جوانان لرستان روز یکشنبه در آیین رونمایی از پوستر دومین جشنواره ملی هنری نسل امید اظهار کرد: این جشنواره با همکاری معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و حوزه هنری انقلاب اسلامی با هدف استفاده از ظرفیت هنر برای فرهنگ‌سازی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت برگزار می‌شود.

فرهاد دیناروند افزود: حمایت از هنرمندان و هسته‌های هنری دغدغه‌مند، تولید محتوای اثرگذار و فراهم کردن زمینه توزیع و دیده شدن آثار هنری از اهداف این رویداد است.

وی گفت: دومین جشنواره ملی هنری نسل امید در سه بخش هنر‌های تجسمی، آفرینش‌های ادبی و هنر‌های تصویری برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان ادامه داد: بخش هنر‌های تجسمی شامل گرافیک، کارتون و کاریکاتور و عکس، بخش آفرینش‌های ادبی شامل شعر، طنز و روایت داستان و بخش هنر‌های تصویری شامل موشن‌گرافیک و مستند کوتاه با عنوان روایت فیلم است.

دیناروند تأکید کرد: پس از پایان مرحله استانی، آثار برگزیده هر بخش به مرحله ملی راه می‌یابند و از برگزیدگان جشنواره در هر دو مرحله تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه موضوع خانواده و جوانی جمعیت نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است، افزود: ظرفیت شهرداری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و دیگر مجموعه‌های فرهنگی باید برای برگزاری هرچه موثرتر جشنواره به کار گرفته شود.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان همچنین بر استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه در فرآیند داوری آثار تاکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی گسترده درباره جشنواره باید به گونه‌ای انجام شود که هنرمندان شهرها، بخش‌ها و روستا‌های استان نیز امکان مشارکت و ارسال آثار خود را داشته باشند.

مدیر حوزه هنری لرستان نیز در این آیین گفت: تغییر وضعیت جمعیت و تقویت بنیان خانواده تنها با اقدامات اجرایی محقق نمی‌شود و هنر و هنرمندان باید در مسیر فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش جامعه نسبت به ازدواج و فرزندآوری نقش‌آفرینی کنند.

سامان سپهوند افزود: سال‌های گذشته درباره وضعیت جمعیت و خانواده هشدار‌های مختلفی مطرح شده است، اما در طراحی نقش هنر و هنرمندان برای مواجهه فرهنگی با این مساله توجه کافی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: تغییر رفتار و نگرش جامعه نیازمند کار فرهنگی مستمر است و جشنواره نسل امید می‌تواند زمینه ورود جدی جامعه هنری به موضوع خانواده و جوانی جمعیت را فراهم کند.

مدیر حوزه هنری لرستان اظهار کرد: نخستین گام جشنواره، دغدغه‌مند کردن هنرمندان و تولید آثار هنری با موضوع خانواده و جوانی جمعیت است و در ادامه باید برای انتشار و توزیع این آثار در سطح جامعه برنامه‌ریزی شود.

سپهوند گفت: وقتی یک پوستر در سطح شهر دیده یا یک اثر تصویری بار‌ها در رسانه‌ها منتشر شود، امکان اثرگذاری تدریجی بر نگرش و رفتار جامعه در موضوعاتی مانند ازدواج، فرزندآوری و تحکیم خانواده افزایش می‌یابد.

وی افزود: فراخوان جشنواره در میان گروه‌های مختلف هنری منتشر شده و تاکنون نیز آثاری به دبیرخانه رسیده است، اما با توجه به تمدید مهلت ارسال آثار تا ۱۰ مهر، تلاش می‌شود با کمک رسانه‌های استان، فراخوان در گستره بیشتری منتشر شود تا هنرمندان مناطق مختلف لرستان نیز امکان مشارکت داشته باشند.

سپهوند گفت: پس از پایان مهلت ارسال آثار، دبیرخانه استانی تشکیل، آثار داوری، برگزیدگان معرفی می‌شوند و آثار منتخب لرستان به مرحله ملی راه خواهند یافت.

بر اساس فراخوان دومین جشنواره ملی هنری نسل امید، در مرحله استانی برای نفر اول هر رشته در بخش‌های هنر‌های تجسمی و آفرینش‌های ادبی تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۴۰ میلیون ریال، نفر دوم لوح تقدیر و ۳۰ میلیون ریال و نفر سوم لوح تقدیر و ۲۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

در بخش هنر‌های تصویری نیز نفر اول تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۱۲۰ میلیون ریال، نفر دوم لوح تقدیر و ۹۰ میلیون ریال و نفر سوم لوح تقدیر و ۶۰ میلیون ریال دریافت می‌کنند.

در مرحله ملی، جایزه نفر اول هر رشته در بخش‌های هنر‌های تجسمی و آفرینش‌های ادبی شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۱۵۰ میلیون ریال، نفر دوم لوح تقدیر و ۱۲۰ میلیون ریال و نفر سوم لوح تقدیر و ۱۰۰ میلیون ریال است.