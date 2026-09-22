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در نشست هماندیشی خیرین و صلحیاران شورای حل اختلاف استان تهران، زمینه آزادی ۵ زندانی فراهم شد و مبلغ ۲ میلیارد ریال برای کمک به آزادی یک زندانی محکوم به قصاص اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هماندیشی خیرین و صلحیاران شورای حل اختلاف استان تهران با حضور علیناصر کلیوند، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف، حجتالاسلام میثم تیموریکیا رئیس حفاظت و اطلاعات شورای حل اختلاف استان تهران، دبیر ستاد ملی صبر استان تهران و جمعی از خیرین و صلحیاران برگزار شد.
این نشست با هدف تقویت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد برای کاهش آسیبهای اجتماعی، توسعه فرهنگ صلح و سازش، استفاده از ظرفیت خیرین و افراد معتمد در حل اختلافات و همچنین حمایت از اقشار آسیبپذیر برگزار گردید.
تأکید بر جایگاه خیرین در آموزههای دینی
علیناصر کلیوند در این نشست ضمن گرامیداشت ایام وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، بر شأن و جایگاه والای خیرین در آموزههای دینی و اجتماعی تأکید کرد و خدمت به مردم و گرهگشایی از مشکلات آنان را از ارزشمندترین اقدامات دانست.
وی با اشاره به فرهنگ و مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بیان کرد که محبت به آن حضرت باید در عمل و خدمت به مردم نمود پیدا کند و خیرین با حضور در عرصههای اجتماعی و کمک به رفع مشکلات مردم، در مسیر خدمت و گسترش فرهنگ ایثار و نوعدوستی گام برمیدارند.
ضرورت برگزاری مستمر جلسات هماندیشی
کلیوند بر ضرورت برگزاری جلسات هماندیشی بهصورت مستمر تأکید کرد تا ضمن استمرار ارتباط میان خیرین، صلحیاران و شورای حل اختلاف استان تهران، زمینه تبادل تجربیات، تضارب آرا، شناسایی ظرفیتها و رفع موانع فراهم شود. وی همچنین تأکید کرد خیرین افراد مورد اعتماد و وثوق خود را برای بررسی و صدور ابلاغ صلحیاری معرفی نمایند.
ایجاد نظام ارجاع مشخص به صلحیاران
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران از ایجاد نظام ارجاع مشخص به صلحیاران خبر داد و بر استفاده از ظرفیت سامانههای رایانهای برای ارجاع موضوعات قابل صلح و سازش و در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم به صلحیاران تأکید کرد. وی همچنین پیشنهاد استقرار «اتاق صلحیاران» در کلیه مجتمعهای قضایی دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف را مطرح کرد.
اقدامات خیرخواهانه در این نشست
در جریان این جلسه، با اقدامات خیرخواهانه انجامشده، زمینه آزادی ۵ زندانی فراهم شد. همچنین مبلغ ۲ میلیارد ریال برای کمک به آزادی یک زندانی محکوم به قصاص اختصاص یافت و تعداد قابل توجهی بسته آموزشی برای حمایت از دانشآموزان و خانوادههای نیازمند تهیه شد.
تأکید بر تقویت همکاریها
در مجموع، این نشست بر تقویت همکاری میان مجموعه قضایی، خیرین و صلحیاران، ساماندهی فعالیتهای خیرخواهانه، توسعه شبکه صلحیاران، ایجاد نظام ارجاع مشخص، استقرار اتاقهای صلحیاران، مستندسازی فعالیتها و بهرهگیری از ظرفیت افراد معتمد و مورد وثوق جامعه تأکید داشت.