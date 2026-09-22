در اولین روز از هفته دفاع مقدس مزار مطهر شهدای والامقام در مناطق مختلف استان غبارروبی و عطر افشانی شد.

تجدید میثاق با راویان ایثار و مقاومت

تجدید میثاق با راویان ایثار و مقاومت

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مراسم رژه خودرویی و موتوری در گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مناطق مختلف استان برگزار شد.

امروز در سروآباد مسئولان این شهرستان با پیشکسوتان دفاع مقدس دیدار و از آنان تجلیل کردند.

در قروه هم در مراسمی از ۴۶ فرمانده و پیشکسوت دفاع مقدس این شهرستان تجلیل شد.

همچنین امروز اکیپ بسیج جامعه پزشکی قروه برای ارائه خدمات رایگان درمانی به مناطق کم‌برخوردار این شهرستان در آغازین روز هفته دفاع مقدس اعزام شدند.

تجلیل از رزمندگان و پیشکسوت دفاع مقدس شهرستان دهگلان از دیگر برنامه‌های اولین روز ار هفته دفاع مقدس در استان بود.