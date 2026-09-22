\u0646\u0635\u06cc\u0628\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0648\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0628\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0633\u0631\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062a\u0633\u0631\u06cc\u0639 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0646\u062f \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u062e\u0648\u0627\u0628\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u06cc\u00a0\u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645\u0627\u062a\u06cc \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f.\n\n\u00a0