رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل از اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن از اول مهرماه خبر داد و گفت: شهروندان برای تکمیل دقیق اطلاعات با عوامل اجرا و مأموران سرشماری همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، داود شایقی روز سه‌شنبه اظهار کرد: این سرشماری برای نخستین بار با روش ترکیبی و بر پایه تلفیق داده‌های حاصل از ثبت‌های اداری، سرشماری اینترنتی هدفمند و مراجعه میدانی محدود انجام می‌شود.

وی افزود: مرحله اینترنتی سرشماری از اول مهرماه همزمان با سراسر کشور در استان آغاز می‌شود و به عنوان مکمل داده‌های موجود در پایگاه‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی، برای تکمیل اطلاعات خانوار‌هایی که داده‌های آنها ناقص است، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل ادامه داد: خانوار‌هایی که اطلاعات آنها در پایگاه‌های داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی ناقص باشد، پس از اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران باید به سامانه مربوط مراجعه کرده و اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند.

شایقی گفت: مرحله میدانی سرشماری نیز با هدف تکمیل نهایی داده‌های ناقص خانوار‌ها از اول تا ۳۰ آبان‌ماه اجرا خواهد شد و در این مرحله همکاری شهروندان با ماموران و عوامل اجرایی سرشماری نقش مهمی در ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی و مسکن استان دارد.

وی بیان کرد: عملیات حوزه‌بندی سرشماری با استفاده از روش‌های جدید و نرم‌افزار‌های تحت وب و هوشمند مرکز آمار ایران انجام شده و بر اساس آخرین گزارش‌ها، استان برای اجرای سرشماری در موعد مقرر آمادگی کامل دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اضافه کرد: انتخاب و آموزش مأموران آمارگیر و عوامل اجرایی نیز مطابق برنامه زمان‌بندی در مهرماه انجام می‌شود.

شایقی همچنین درباره ساختار ستاد استانی سرشماری گفت: ریاست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان بر عهده استاندار اردبیل و دبیرخانه آن بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و این ستاد با همکاری اعضا، سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر اجرای هماهنگ سرشماری در استان را دنبال می‌کند.

وی افزود: اجرای موفق سرشماری و دستیابی به آمار دقیق و به‌روز، زمینه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه استان در حوزه‌های مختلف را فراهم می‌کند و مشارکت و همکاری شهروندان در ارائه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، در تحقق این هدف اهمیت زیادی دارد.