کاروان رویداد ملی و رسانه‌ای «ایران جان» پس از گذر از چند استان به استان مرکزی رسید و به مدت یک هفته، رسانه ملی در اختیار تاریخ، فرهنگ و توانمندی‌های این استان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست هم‌اندیشی این رویداد ملی در استانداری مرکزی، استاندار با تأکید بر اینکه در کنار تبیین تاریخ و فرهنگ استان با قدمت مرکزی باید به ظرفیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری استان نیز توجه شود، گفت: استان مرکزی همچنان از استان‌های مستعد سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، معدنی، خدماتی، گردشگری و هنری است و با داشتن زیرساخت‌های ارتباطی و قرار گرفتن در مرکز کشور، فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: همزمان با این رویداد ملی، هفته استان مرکزی نیز برپا می‌شود تا برنامه‌های بومی این ایام از رسانه پخش شود.

حسن نجمی، مدیرکل صدا و سیمای استان مرکزی نیز با بیان اینکه بر اساس زیست‌بوم استان، ۲۵۰ شاخص برای ارائه در رویداد ملی «ایران جان» پیش‌بینی شده است، گفت: این رویداد از ۲۵ مهرماه آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد. نکته مهم آن، قرار گرفتن آغاز صدارت شهید امیرکبیر و روز اراک در میانه این رویداد است.

وی با بیان اینکه ماحصل این رویداد باید تغییرات بهینه در حوزه اجتماعی و اقتصادی برای استان باشد، افزود: رویداد «ایران جان» تلاشی برای باز کردن پنجره رسانه ملی به روی ظرفیت‌های استان است و می‌تواند به طرح مسائل و مطالبات بینجامد و زمینه‌ای برای پیگیری ملی مشکلات اقتصادی نیز باشد.