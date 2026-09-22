معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز از تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از اول مهرماه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این تغییر به منظور مصرف بهینه انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدی فراهانی اظهار کرد: بر اساس ابلاغ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف مدیریت مصرف انرژی و کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز، ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی از اول مهرماه تا پایان سال جاری از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند این تغییر ساعت کاری را در بازه زمانی تعیین‌شده اجرا کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز تأکید کرد: اجرای این ابلاغ با هدف استفاده بهینه از منابع انرژی و مدیریت مصرف در بخش اداری انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به رعایت دقیق آن اهتمام داشته باشند.