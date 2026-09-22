معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خوزستان با هشدار نسبت به پیامدهای احتمالی بارندگی‌های شدید و پدیده ال‌نینو، بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،رضا نجاتی روز سه‌شنبه در نشست کارگروه سلامت در محل استانداری خوزستان گفت: بارندگی‌های با حجم بالا می‌تواند چالش‌های بهداشتی به دنبال داشته باشد و ورود آب آلوده به شهرها و مناطق مختلف، مسائل و مخاطراتی ایجاد کند؛ بنابراین همه دستگاه‌ها باید متناسب با وظایف خود برای پیشگیری و کاهش پیامدهای احتمالی این شرایط آمادگی داشته باشند.

وی افزود: در این زمینه هماهنگی‌هایی با شرکت نفت و دستگاه‌های مرتبط با حوزه آب و فاضلاب انجام شده و هشدارهای لازم ارائه شده است و هر دستگاه باید به وظایف خود برای حفظ سلامت مردم عمل کند.

تأکید بر بهداشت مدارس در آستانه بازگشایی

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به تردد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در مسیر منزل و مدرسه گفت: در صورت شیوع بیماری‌های تنفسی مانند آنفلوآنزا، کرونا و سرماخوردگی، آمادگی حوزه بهداشت و درمان، تأمین دارو و ارائه هشدارهای لازم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

نجاتی بر توجه به نکات بهداشتی در مدارس و فعال شدن رابطان بهداشت تأکید کرد و افزود: نشست‌های مربوط به بازگشایی مدارس برگزار شده و فرمانداران شهرستان‌ها نیز با همکاری دستگاه‌های مربوط، موضوعات مرتبط را پیگیری کرده‌اند.

وی شست‌وشوی مخازن آب مدارس، تأمین آب سالم، جمع‌آوری شیشه‌های شکسته و انجام نظافت را از جمله اقدامات ضروری عنوان کرد و گفت: برخی مدارس حدود یک سال به دلیل شرایط جنگی تعطیل بوده‌اند و باید پیش از بازگشایی از نظر بهداشتی آماده شوند.

نجاتی همچنین از شهرداری‌ها خواست نسبت به وضعیت فاضلاب اطراف مدارس و مسیرهای منتهی به مدارس و دانشگاه‌ها توجه ویژه داشته باشند.

تأکید بر نظارت بهداشتی بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی

معاون استاندار خوزستان با اشاره به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها اظهار کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی باید آمادگی لازم را در حوزه‌های مرتبط با سلامت داشته باشند.

وی افزود: بیمارستان‌های دولتی و خصوصی باید از نظر بهداشتی در شرایط مطلوب قرار داشته باشند، چراکه بیمارستان می‌تواند الگویی برای رعایت اصول بهداشتی باشد.

نجاتی ادامه داد: در این راستا، بازدید از بیمارستان‌ها با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی باید انجام شود تا بیماران برای دریافت خدمات درمانی با محیط غیربهداشتی مواجه نشوند.

وی همچنین بر ضرورت نظارت بر وضعیت بهداشتی و مسائل مالی در مطب‌ها تأکید کرد.

ضرورت اطلاع‌رسانی برای پیشگیری از بیماری‌ها

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خوزستان بر اهمیت اطلاع‌رسانی و رعایت اصول پیشگیری همزمان با آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: با انجام اقدامات لازم باید از بروز و گسترش بیماری‌ها جلوگیری شود.

نجاتی همچنین بر استمرار جلسات شورای سلامت در فصل پاییز و همراهی بیشتر دستگاه‌های خدمات‌رسان برای حفظ سلامت مردم در شهرستان‌ها تأکید کرد.

پدیده اقلیمی «ال‌نینو» نیز در ماه‌های گذشته مورد توجه گزارش‌های هواشناسی و اقلیمی قرار گرفته و احتمال تغییر الگوی بارش و وقوع بارش‌های زودهنگام و شدید در برخی مناطق، ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی را افزایش داده است.