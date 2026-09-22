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مردم جنوبغرب خوزستان در دویستوششمین قرار شبانه، بر ایستادگی و پایبندی به آرمانهای انقلاب و شهدا تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم جنوبغرب خوزستان در دویستوششمین قرار شبانه، با حضور در این اجتماع و زمزمه شعارهای همدلی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، بر ایستادگی و پایبندی خود به آرمانهای انقلاب و شهدا تأکید کردند.
این حضور شبانه که با مشارکت گسترده مردم همراه بود، جلوهای از همبستگی و ایستادگی مردم جنوبغرب خوزستان را به نمایش گذاشت؛ مردمی که با تداوم حضور خود، بر دفاع از میهن و ارزشهای مورد باورشان تأکید دارند.
شرکتکنندگان در این مراسم همچنین با گرامیداشت یاد شهدای عرصه علم و دانش، یاد و خاطره آنان را زنده نگه داشتند.
دویستوششمین قرار شبانه در حالی برگزار شد که حاضران با حضور در این میدان، بر استمرار همدلی، وحدت و پایبندی خود به آرمانهای انقلاب و شهدا تأکید کردند.