مردم جنوب‌غرب خوزستان در دویست‌وششمین قرار شبانه، بر ایستادگی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب و شهدا تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم جنوب‌غرب خوزستان در دویست‌وششمین قرار شبانه، با حضور در این اجتماع و زمزمه شعارهای همدلی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، بر ایستادگی و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب و شهدا تأکید کردند.

این حضور شبانه که با مشارکت گسترده مردم همراه بود، جلوه‌ای از همبستگی و ایستادگی مردم جنوب‌غرب خوزستان را به نمایش گذاشت؛ مردمی که با تداوم حضور خود، بر دفاع از میهن و ارزش‌های مورد باورشان تأکید دارند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم همچنین با گرامیداشت یاد شهدای عرصه علم و دانش، یاد و خاطره آنان را زنده نگه داشتند.

دویست‌وششمین قرار شبانه در حالی برگزار شد که حاضران با حضور در این میدان، بر استمرار همدلی، وحدت و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب و شهدا تأکید کردند.