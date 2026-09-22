همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح کشور با خانواده شهید محسن زارع و جانباز سرافراز محمدمهدی رضایی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد. حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح کشور در جریان سفر خود به یزد با خانواده شهید محسن زارع و جانباز سرافراز محمدمهدی رضایی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس بخصوص جنگ رمضان از صبر و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تجلیل کرد.

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح کشور در این دیدار بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدا، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

محمدمهدی رضایی از جانبازان سرافرازی است که در جریان جنگ رمضان، بر اثر اصابت موشک و برخورد ترکش به ناحیه سر، دچار مجروحیت شدید شد و به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.

شهید محسن زارع نیز از شهدای اقتدار بود که در جریان جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل شد.