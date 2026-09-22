پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۳ هزار بسته نوشت افزار به همت خیر اصفهانی، برای دانشآموزان ایتام تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه شد؛ بستههایی که به یاد ۱۶۸ دانشآموز شهید مدرسه میناب آماده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این بستهها شامل کیف مدرسه، دفتر، دفتر نقاشی، مداد، مدادرنگی، پاککن، تراش و جامدادی است که همزمان با بازگشایی مدارس برای دانشآموزان ایتام تدارک دیده شده است.
همایون صفایی، خیر اصفهانی، پیش از این نیز حمایت و سرپرستی سه هزار کودک یتیم را برعهده گرفته و در مناسبتهای مختلف با اهدای کمکها و واریز مبالغ مالی به حساب این کودکان، از آنان حمایت کرده است.
صفایی که خود پنج فرزند دارد، درباره رابطهاش با این کودکان گفته است: این سه هزار کدوک مانند پنج فرزند خودم هستند.»
این خیر اصفهانی همچنین در سالهای گذشته در حوزه حمایت از آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و کمک به اشتغال زندانیان نیز نقش داشته و در این زمینه با برنامههای حمایتی و خیرخواهانه در استان اصفهان همراه بوده است.
بستههای نوشت افزار امسال به یاد ۱۶۸ دانشآموز شهید مدرسه میناب تهیه شده است؛ اقدامی که در کنار تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی دانشآموزان ایتام، یاد کودکان شهیدی را گرامی میدارد که راه مدرسهشان ناتمام ماند.
این اقدام خیرخواهانه با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شده و قرار است بستههای آموزشی در اختیار دانشآموزان ایتام تحت حمایت این نهاد قرار گیرد.
تأمین هزینههای تحصیل، تهیه لوازم آموزشی و حمایت از دانشآموزان ایتام و نیازمند، از جمله زمینههایی است که خیران در آستانه سال تحصیلی با مشارکت در آن، بخشی از دغدغههای خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد را کاهش میدهند.
گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیما