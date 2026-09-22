رویداد ملی میدان‌یار با محوریت مهارت، آمادگی، خلاقیت و کار تیمی در گچساران برگزار شد و شرکت‌کنندگان توانمندی‌های خود را در محورهای مختلف به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رزم انفرادی، خودامدادی و دگرامدادی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و روایت میدان از جمله محورهای اصلی این رقابت‌ها بود؛ محورهایی که در کنار جنبه رقابتی، بر آموزش، توانمندسازی، خلاقیت و مشارکت گروهی تأکید داشتند.

در جریان این رقابت‌ها، هر تیم تلاش کرد با ارائه عملکردی منسجم و کسب امتیاز بیشتر در بخش‌های مختلف، جایگاه خود را برای حضور در مرحله بعدی تثبیت کند.