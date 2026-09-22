معاون سازمان توسعه تجارت از به کارگیری همه ظرفیت‌ها برای افزایش سهم تجارت خارجی خبر داد و گفت سعی داریم با استفاده از برخی قوانین و مقرارت و همچنین ظرفیت حمل و نقل ریلی و جاده‌ای ثبات تجارت خارجی را حفظ کنیم.

روشن بخش قنبری در گفت و گو با خبرنگار بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما همچنین با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده گفت: ایجاد زیرساخت لازم و استفاده از دیگر مرزها در ثبات تجارت کشور موثر خواهد بود که اکنون در حال اجرا است.

به گفته معاون توسعه تجارت، جایگزینی شرکای تجاری و مسیر های جایگزین از جمله موضوعات در حال بررسی است که میتواند به میزان قابل توجه ای هزینه تمام شده حمل و نقل و پشتیبانی را کاهش دهد و مانع از افزایش قیمت کالاها شود.