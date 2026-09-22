یک کارشناس محیط زیست با انتقاد از رویکرد طرح «جنگلداری نوین» گفت: این طرح به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلاتی مانند تغییر کاربری، قاچاق چوب و احیای عرصه‌های تخریب‌شده جنگلی را برطرف کند و در صورت اجرای بهره‌برداری چوبی، تفکیک چوب قانونی از قاچاق دشوارتر خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛حنیف رضا گلزار در مصاحبه با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست افزود: بر اساس آنچه از طرح جنگلداری نوین مطرح شده، قرار است بخشی از درختان زیستگاهی، شکسته و افتاده و درختان خطرساز مورد بهره‌برداری قرار گیرند؛ بنابراین این طرح لزوماً به معنای توقف تغییر کاربری، کنترل قاچاق چوب یا احیای عرصه‌های تخریب‌شده نیست.

وی افزود: یکی از دستاورد‌های توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال که با عنوان «طرح تنفس» شناخته شد، این بود که هرگونه خروج چوب از جنگل غیرقانونی محسوب می‌شد و امکان تشخیص چوب قاچاق روشن‌تر بود.

گلزار ادامه داد: با آغاز بهره‌برداری قانونی از جنگل در قالب طرح جنگلداری نوین، ممکن است تخلفات نیز افزایش پیدا کند؛ زیرا در چنین شرایطی تشخیص چوبی که به شکل قانونی از جنگل خارج شده از چوب قاچاق دشوار خواهد شد.

ضعف امکانات نظارتی

این کارشناس محیط زیست با اشاره به محدودیت امکانات دستگاه متولی منابع طبیعی گفت: اگر بهره‌برداری قانونی از جنگل در کنار قاچاق چوب ادامه پیدا کند، کنترل و تفکیک این دو نوع خروج چوب به ابزار و امکانات نظارتی گسترده نیاز دارد.

وی تأکید کرد: مدیریت جنگل‌های هیرکانی باید با توجه به اهمیت اکولوژیکی این عرصه‌ها در بودجه‌های سنواتی کشور دیده شود و بودجه حفاظت و صیانت از جنگل‌های هیرکانی به‌صورت مستقل تأمین شود.

گلزار افزود: یکی از دلایلی که برای تأمین بخشی از هزینه‌های مدیریت جنگل از محل بهره‌برداری چوبی مطرح می‌شود، کمبود اعتبارات سازمان منابع طبیعی است؛ بنابراین اختصاص بودجه مناسب برای حفاظت از جنگل‌ها می‌تواند وابستگی مدیریت این عرصه‌ها به درآمد‌های حاصل از بهره‌برداری را کاهش دهد.

مخالفت بخشی از جامعه علمی با طرح

وی درباره دیدگاه کارشناسان نسبت به اجرای جنگلداری نوین نیز گفت: در میان کارشناسان و متخصصان درباره این طرح دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ بخشی از بدنه دانشگاهی و سازمان متولی منابع طبیعی با آن موافق هستند، اما شماری از استادان دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران مدنی با اجرای آن مخالفت کرده‌اند.

گلزار اظهار کرد: اخیراً ۵۱ نفر از استادان دانشگاه‌های مختلف کشور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده‌اند.

وی در پایان گفت: تأمین اعتبار مناسب برای حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و تقویت امکانات نظارتی، می‌تواند زمینه مدیریت مؤثرتر این عرصه‌ها را فراهم کند.