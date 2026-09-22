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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: در پی اجرای طرح تغییر نرخ سوم بنزین شاهد اثرات ملموسی بر الگوی مصرف سوخت و رشد ۱۵ درصدی مصرف CNG هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی فروش CNG در این منطقه اهواز اظهار داشت: با تحلیل آمارهای ۱۰ روز اخیر ، پس از تغییر نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، میانگین مصرف CNG در جایگاههای منطقه اهواز نسبت به ۱۶ روز نخست شهریورماه، به طور تقریبی ۶۰ هزار مترمکعب در روز افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: این روند صعودی در مصرف CNG و به تبع آن کاهش تقاضا برای بنزین، گواهی بر تأثیر مثبت اعمال نرخ سوم در راستای مدیریت مصرف و رفع ناترازی بنزین در منطقه است.