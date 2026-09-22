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بحران هرمز یا بحران کرونا؟

سی ان ان در گزارشی بحران‌های هرمز و کرونا را مقایسه و اعلام کرد بحران هرمز برای اقتصاد جهان بحرانی بزرگتر و خطرناک‌تر از کرونا است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۱۸:۵۶
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برچسب ها: تنگه هرمز ، کرونا ، اقتصاد جهانی
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