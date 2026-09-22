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نظرسنجیهای انجام شده نشان میدهد؛ ۷۳ درصد آمریکاییها نگران ناکافی بودن اقدامات شرکتهای هوش مصنوعی برای جلوگیری از فاجعه هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، نتایج نظرسنجی جدید رویترز،ایپسوس نشان میدهد؛ حدود سهچهارم آمریکاییها، معادل ۷۳ درصد، معتقدند شرکتهای هوش مصنوعی اقدامات کافی برای جلوگیری از وارد شدن آسیب جدی این فناوری به جامعه انجام ندادهاند؛ همزمان نگرانیها درباره پیامدهای آینده هوش مصنوعی در حال افزایش است.
در نظرسنجی چهارروزه رویترز،ایپسوس، ۳۹ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردند؛ هوش مصنوعی تأثیر منفی بر جامعه داشته است؛ رقمی که در مقایسه با ۳۶ درصد در ماه گذشته افزایش یافته و بالاترین میزان ثبتشده از زمان آغاز طرح این پرسش در نظرسنجیهای رویترز،ایپسوس در ماه مارس محسوب میشود.
در مقابل، تنها ۱۱ درصد از شرکتکنندگان هوش مصنوعی را پدیدهای مثبت برای جامعه دانستند و سایر افراد یا درباره این موضوع مطمئن نبودند یا به این پرسش پاسخ ندادند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد بسیاری از آمریکاییها اعتماد چندانی به توانایی شرکتهای هوش مصنوعی برای تنظیم مقررات مربوط به فعالیت خود ندارند و بیشتر پاسخدهندگان معتقدند مقامهای فدرال باید نقش مهمی در تعیین استانداردهای ایمنی این فناوری داشته باشند.
در حالی که چهرههای شناختهشدهای از جریانهای سیاسی مختلف، از «برنی سندرز»، سناتور مستقل و چپگرای آمریکا که با دموکراتها همکاری میکند، تا «استیو بنن»، متحد نزدیک دونالد ترامپ، خواستار اقدام دولت فدرال شدهاند، تاکنون اقدامات چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از توسعه سریع هوش مصنوعی حمایت میکند و مجلس نمایندگان آمریکا که در اختیار جمهوریخواهان است نیز تا ماه نوامبر در تعطیلات به سر میبرد؛ شرایطی که احتمال اقدام سریع در این زمینه را کاهش میدهد.
نگاه آمریکاییها به اقدامات ایمنی هوش مصنوعی
بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس از یک هزار و ۲۷۷ بزرگسال آمریکایی در سراسر این کشور که از ۱۷ تا ۲۰ سپتامبر انجام شد، ۷۳ درصد از پاسخدهندگان با این گزاره موافق بودند که شرکتهای هوش مصنوعی اقدامات و تدابیر حفاظتی کافی برای جلوگیری از آسیب جدی انجام ندادهاند؛ در مقابل، ۲۴ درصد با این گزاره موافق نبودند.
همچنین ۵۵ درصد شرکتکنندگان گفتند کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی اتفاق خوبی خواهد بود، در حالی که ۱۳ درصد چنین اقدامی را بد ارزیابی کردند و ۳۰ درصد در اینباره مطمئن نبودند یا پاسخ ندادند.
حاشیه خطای این نظرسنجی ۳ واحد درصد اعلام شده است.
نگرانی پژوهشگران از آینده هوش مصنوعی
این نگرانیها در شرایطی مطرح میشود که شماری از پژوهشگران هوش مصنوعی نیز نسبت به پیامدهای احتمالی توسعه این فناوری هشدار دادهاند.
در اوایل ماه جاری میلادی، یکی از پژوهشگران شرکت «آنتروپیک» بهدلیل نگرانی درباره مسیر توسعه هوش مصنوعی از سمت خود کنارهگیری کرد. «اوان هابینگر»، پژوهشگر آنتروپیک، هشدار داده است که احتمال وقوع رویدادی که بتواند به نابودی بشریت منجر شود، طی یک دهه آینده بیش از ۱۰ درصد است.
حدود ۶۹ درصد از پاسخدهندگان گفتند اخبار مربوط به درخواست شرکتهای بزرگ هوش مصنوعی برای کاهش سرعت توسعه این فناوری و افزایش نظارت و استانداردهای ایمنی را دنبال کردهاند.
در مجموع، ۵۵ درصد از شرکتکنندگان معتقد بودند کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی اقدام خوبی است، در حالی که تنها ۱۳ درصد آن را اقدامی نامطلوب دانستند.
هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۲، با عرضه «ChatGPT» از سوی شرکت OpenAI، به شکل گسترده وارد فضای عمومی آمریکا شد. این محصول میتوانست به پرسشهای کاربران، مشابه پاسخهای انسانی، جواب دهد و شیوه جدیدی برای جستوجو در اینترنت ارائه کند.
حامیان هوش مصنوعی معتقدند این فناوری ظرفیت افزایش بهرهوری، سرعت بخشیدن به اکتشافات علمی و ایجاد تحول در حوزههایی از مراقبتهای بهداشتی و درمانی گرفته تا صنعت مالی را دارد.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری گسترده برای ساخت مراکز داده، یعنی مجموعههای عظیم رایانهای که زیرساخت پردازش هوش مصنوعی را فراهم میکنند، به رشد اقتصادی کمک کرده، اما سر و صدای ناشی از این مراکز نیز موجب نارضایتی ساکنان مناطق مختلف و افزایش فشار بر سیاستمداران در آستانه انتخابات میاندورهای سوم نوامبر شده است.
ایمنی هوش مصنوعی یا رقابت جهانی؟
در بخش دیگری از نظرسنجی، ۷۳ درصد از آمریکاییها اعلام کردند که اطمینان از توسعه ایمن و مسئولانه هوش مصنوعی اهمیت بیشتری دارد؛ در حالی که ۲۳ درصد معتقد بودند حفظ برتری آمریکا نسبت به سایر کشورهای جهان در توسعه هوش مصنوعی اهمیت بیشتری دارد.
این نظرسنجی بهصورت آنلاین و با مشارکت یک هزار و ۲۷۷ بزرگسال آمریکایی در سراسر کشور انجام شده و حاشیه خطای آن ۳ واحد درصد در هر جهت اعلام شده است.