پخش زنده
امروز: -
جشن بزرگ آغاز سال تحصیلی جدید شهرستان سقز با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در پارک مولوی کرد برگزار و از دانشآموزان و معلمان نمونه و برگزیده شهرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس آموزش و پرورش سقز، با اشاره به ظرفیتهای علمی و فرهنگی دانشآموزان و فرهنگیان سقز اظهار کرد: تجلیل از برترینهای شهرستانی، استانی و کشوری در جشنوارهها و مسابقات مختلف آموزش و پرورش، فرصتی برای قدردانی از تلاش و افتخارآفرینی دانشآموزان و معلمان سقزی است.
محمد گدرونی با بیان اینکه بیش از ۳۲ هزار دانشآموز در مدارس شهرستان سقز مشغول به تحصیل هستند، افزود: بیش از ۵ هزار دانشآموز و معلم سقزی در انواع جشنوارهها و مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی حضور داشته و برای شهرستان افتخارآفرینی کردهاند.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از استعدادهای دانشآموزی و نقش معلمان در شکوفایی این ظرفیتها، ادامه داد: موفقیتهای بهدستآمده حاصل تلاش مجموعه آموزش و پرورش، دانشآموزان، معلمان و خانوادههاست و باید زمینه برای تداوم و گسترش این دستاوردها فراهم شود.
این مراسم که با هدف گرامیداشت آغاز سال تحصیلی جدید و پاسداشت موفقیتهای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی جامعه آموزش و پرورش سقز برگزار شد، از برگزیدگان شهرستانی، استانی و کشوری جشنوارهها و مسابقات مختلف آموزش و پرورش تجلیل شد.