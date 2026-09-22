به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس آموزش و پرورش سقز، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانش‌آموزان و فرهنگیان سقز اظهار کرد: تجلیل از برترین‌های شهرستانی، استانی و کشوری در جشنواره‌ها و مسابقات مختلف آموزش و پرورش، فرصتی برای قدردانی از تلاش و افتخارآفرینی دانش‌آموزان و معلمان سقزی است.

محمد گدرونی با بیان اینکه بیش از ۳۲ هزار دانش‌آموز در مدارس شهرستان سقز مشغول به تحصیل هستند، افزود: بیش از ۵ هزار دانش‌آموز و معلم سقزی در انواع جشنواره‌ها و مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی حضور داشته و برای شهرستان افتخارآفرینی کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از استعداد‌های دانش‌آموزی و نقش معلمان در شکوفایی این ظرفیت‌ها، ادامه داد: موفقیت‌های به‌دست‌آمده حاصل تلاش مجموعه آموزش و پرورش، دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌هاست و باید زمینه برای تداوم و گسترش این دستاورد‌ها فراهم شود.

این مراسم که با هدف گرامیداشت آغاز سال تحصیلی جدید و پاسداشت موفقیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی جامعه آموزش و پرورش سقز برگزار شد، از برگزیدگان شهرستانی، استانی و کشوری جشنواره‌ها و مسابقات مختلف آموزش و پرورش تجلیل شد.