پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از بررسی و تعیین تکلیف ۲۰ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرحهای وابسته به کشاورزی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،جواد سلطانی کاظمی گفت: درخواستهای واگذاری اراضی در چارچوب دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی و با هدف تعیین تکلیف طرحهای وابسته به کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: واگذاری اراضی در چارچوب قوانین و مقررات، علاوه بر جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیتهای موجود، زمینه اجرای طرحهای تولیدی، توسعه فعالیتهای کشاورزی و دامی، ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری منابع را فراهم میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: در این برنامه، ۲۰ پرونده مربوط به طرحهای وابسته به کشاورزی از جمله پرورش بلدرچین، پرورش بز داشتی، پرورش میگو، پرورش گاو شیری، پرواربندی بره و پرواربندی گوساله بررسی شد.
سلطانی کاظمی گفت: پروندههای مطرحشده پس از بررسی کارشناسی و تطبیق درخواستها با ضوابط و مبانی قانونی تعیین تکلیف شدند و تصمیمات لازم درباره واگذاری اولیه، تمدید و انتقال قطعی اتخاذ شد.