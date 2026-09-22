رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از بررسی و تعیین تکلیف ۲۰ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های وابسته به کشاورزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،جواد سلطانی کاظمی گفت: درخواست‌های واگذاری اراضی در چارچوب دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی و با هدف تعیین تکلیف طرح‌های وابسته به کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: واگذاری اراضی در چارچوب قوانین و مقررات، علاوه بر جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های موجود، زمینه اجرای طرح‌های تولیدی، توسعه فعالیت‌های کشاورزی و دامی، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری منابع را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: در این برنامه، ۲۰ پرونده مربوط به طرح‌های وابسته به کشاورزی از جمله پرورش بلدرچین، پرورش بز داشتی، پرورش میگو، پرورش گاو شیری، پرواربندی بره و پرواربندی گوساله بررسی شد.

سلطانی کاظمی گفت: پرونده‌های مطرح‌شده پس از بررسی کارشناسی و تطبیق درخواست‌ها با ضوابط و مبانی قانونی تعیین تکلیف شدند و تصمیمات لازم درباره واگذاری اولیه، تمدید و انتقال قطعی اتخاذ شد.