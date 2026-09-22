آبخوری دام ها در شهر قره‌بلاغ فسا، به بهای از دست رفتن نزدیک به ۹۰ رأس گوسفند انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش ششده و قره بلاغ فسا گفت: در یک حادثه‌ای تلخ که بر اثر بی احتیاطی رخ داد تمام دارایی یک دامدار در یک چشم‌به‌هم‌زدن به باد رفت.

آیت بیگ اینالو افزود: پس از بازدید میدانی مشخص شد این ۹۰ رأس گوسفند به‌دلیل استفاده از آب آلوده به کود‌های شیمیایی مسموم و تلف شده است.

او ارزش دام‌های تلف شده را بیش از ۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: دامداران باید پیش از استفاده دام‌ها از منابع آب جدید یا مشکوک دقت کنند و در صورت مشاهده کوچک‌ترین علائم غیرعادی، موضوع را بدون اتلاف وقت به مراکز جهاد کشاورزی و یا دامپزشکی اطلاع دهند.