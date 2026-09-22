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۶ اثر ارزشمند موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام دانشگاه اصفهان، در پی برگزاری شورای ملی ثبت اموال منقول کشور، ۶ اثر تاریخی و فرهنگی نفیسِ نگهداریشده در موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان به دلیل دارا بودن شاخصههای بارز تاریخی، هنری و فرهنگی در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفتند.
کتاب آتشکده آذر (نسخهای ارزشمند از میراث مکتوب ایران)، بیاض تاجالدین احمد وزیر (اثری تاریخی که ارزش پژوهشی بالایی دارد) و کتاب الشمسیه فیالاصول الحسابیه و التحفه الشاهیه (نشاندهنده غنای علمی و دانش ریاضیات در تاریخ تمدن ایرانی) از جمله این آثار است.
همچنین از دیگر آثار ثبت شده، قرآن کریم به خط محمدابراهیم قمی (نمونهای فاخر از هنر خوشنویسی اسلامی) دفتر یادبود دانشگاه اصفهان (سندی ماندگار از تاریخِ حضور شخصیتها و تحولات این دانشگاه) و مشعل یادبود دانشگاه اصفهان (نمادی نمادین از مسیر علمی و آموزشی این نهاد کهن) است.
ثبت این آثار در فهرست میراث ملی، علاوه بر صیانت فیزیکی و قانونی از آنها، جایگاه موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان را به عنوان یکی از مراکز مهم حافظه تاریخی و فرهنگی کشور تثبیت میکند.
بنا به گفته دکتر سیدمسعود سید بنکدار رئیس موزه و مرکز اسناد روند ارائه و پیشنهاد آثار موزه و مرکز اسناد دانشگاه به منظور ثبت درخواست آثار ملی ایران ادامه خواهد داشت و برای سال جاری نیز تعدادی دیگر از نقاشیها و منسوجات ارزشمند همراه با نسخ خطی دانشگاه اصفهان جهت ثبت در فهرست آثار ملی ایران به وزارت میراث فرهنگی معرفی خواهند شد.
دانشگاه اصفهان با بیش از ۷۰ سال قدمت یکی از دانشگاههای جامع و برتر کشور محسوب میشود، این دانشگاه با احتساب دانشکدههای خوانسار و شهرضا دارای حدود ۱۹ هزار و ۴۱۸ دانشجو، ۶۶۰ عضو هیات علمی در ۴۱۰ رشته تحصیلی است.
دانشگاه اصفهان بهعنوان یکی از دانشگاههای جامع و مادر کشور، با بهرهگیری از زیرساختهای پژوهشی و کادر علمی مجرب، همواره در صف اول توسعه دانشبنیان و پاسخگویی به نیازهای جامعه قرار داشته است.