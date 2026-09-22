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پارک فناوری پردیس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ایجاد شعب تخصصی صنایع فرهنگی و خلاق و تقویت پیوند میان زیستبوم هنر و نوآوری، تفاهمنامهای را به امضا رساندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهمنامه همکاری پارک فناوری پردیس و وزارت فرهنگ برای ایجاد شعب تخصصی صنایع خلاق با حضور مهدی صفارینیا، رئیس پارک فناوری پردیس، و حسین انتظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا شد.
بر اساس این تفاهمنامه، طرفین برای ایجاد و توسعه شعب تخصصی پارک با محوریت صنایع فرهنگی و خلاق همکاری خواهند کرد که در مرحله نخست، بازیهای رایانهای، پویانمایی و تولید محتوای دیجیتال در اولویت قرار دارند.
این شعب باهدف فراهمسازی زمینه استقرار، فعالیت، رشد و توسعه کسبوکارها و واحدهای نوآور و فناور حوزه صنایع فرهنگی ایجاد میشوند و ارائه خدمات تخصصی، حمایت و تسهیلگری، مشاوره، منتورینگ، جذب سرمایه، بازاریابی و خدمات حقوقی و مالیاتی به فعالان این حوزه در چارچوب تفاهمنامه پیشبینی شده است.
همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ظرفیت مجموعههای تابعه و مرتبط خود از جمله بنیاد ملی بازیهای رایانهای، بنیاد ملی پویانمایی ایران، سازمان امور سینمایی و بنیاد سینمایی فارابی برای توسعه زیستبوم تخصصی این شعب استفاده خواهد کرد.
تسهیل صادرات محصولات و خدمات صنایع فرهنگی و خلاق و ایجاد و توسعه کریدورهای صادراتی نیز از دیگر محورهای همکاری دو طرف است. همچنین در صورت موفقیت مدل ایجاد شعب در تهران، امکان توسعه آن در سایر نقاط کشور و سایر حوزههای صنایع فرهنگی و خلاق نیز پیشبینی شده است.