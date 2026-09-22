در آیینی با حضور خانواده‌های شهدا، دو کتاب دفاع مقدس و بازی خیبرشکن با محوریت روایت‌های مقاومت در اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امروز از کتاب (آن خاکریزها) نوشته محمدرضا غفاری و کتاب (جنگ رمضان) نوشته زینب جعفری رونمایی شد.

کتاب آن خاکریزها، خاطرات پنج تن از رزمندگان دوران دفاع مقدس را روایت می‌کند و در آیین رونمایی این اثر، رزمندگان حاضر در کتاب از جمله مظاهر کریمی، عبدالله اکبری، احمد محمدی، رمضانعلی احمدی و ناصر احمدی حضور داشتند.

همچنین کتاب جنگ رمضان با نگاهی به وقایع دفاع مقدس و تحولات مرتبط با جریان مقاومت به رشته تحریر درآمده است.

در بخش دیگری از این آیین، بازی خیبرشکن که با استفاده از فناوری واقعیت افزوده طراحی شده است، رونمایی شد، این بازی با شبیه‌سازی بخشی از عملیات و تقابل جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی طراحی شده و امکان استفاده از آن در تلفن‌های همراه فراهم شده است.

در این مراسم همچنین از خانواده‌های شهدا و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس تجلیل و بر ضرورت تداوم روایتگری ایثار و مقاومت برای نسل‌های جدید تأکید شد.