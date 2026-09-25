پخش زنده
امروز: -
استان فارس با داشتن ۱۶۰۰۰ اثر ثبتی، معادل یک سوم آثار میراثی ایران زمین و ۸۹ منطقه نمونه گردشگری، یکی از مقاصد اصلی گردشگران در ایران زمین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استان فارس با داشتن ۱۶۰۰۰ اثر ثبتی، معادل یک سوم آثار میراثی ایران زمین و ۸۹ منطقه نمونه گردشگری، یکی از مقاصد اصلی گردشگران در ایران زمین است. فارس همواره میزبان گردشگران داخلی و خارجی بوده است، در چند سال اخیر مسئولان بر اقتصاد گردشگری استان تاکید بسیاری دارند، اقتصادی که با رونق آن مشاغل مختلف رونق میگیرند.
صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که اگر به خوبی مورد استفاده قرار گیرد، افراد زیادی مشغول به کار میشوند و موتور اقتصاد استان به حرکت در میآید.
فعالان عرصه گردشگری و میراثداران صنایع دستی پل ارتباطی تاریخ و دارایی گردشگری استان فارس هستند.
در زمینههای مختلف ارائه خدمات مطلوب به گردشگران سبب افزایش رضایت انها و توسعه گردشگری میشود.
یکی از این زمینهها زیرساختهای حملونقل است که در سالهای گذشته مورد غفلت قرار گرفته است، اما اکنون مسئولان همت خود را جزم کردند که با نوسازی ناوگان حملونقل این بحش از زیرساختها را توسعه دهند.