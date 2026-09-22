نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان: ایستادگی و مقاومت ایرانیان، سنگ بنای امنیت و اقتدار امروز کشور را رقم زده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در هفتمین آیین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت که در اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اصفهان برگزار شد، گفت: ایستادگی خانواده‌های شهدا و ایثارگران در دوران دفاع مقدس و در برابر تهدید‌های جاری، برای کشور ارزش‌آفرین بوده و سنگ‌بنای امنیت امروز ایران اسلامی را بنا کرده است.

آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به جایگاه دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی ادامه داد: دفاع مقدس بر پایه موازین دقیق اسلامی شکل گرفت؛ چرا که در اسلام، برای جنگ نیز حدود و احکام مشخصی تدوین شده است تا جایی که رزمندگان حتی در برابر دشمن نیز نباید از مدار عدالت خارج شوند.

وی همچنین با مقایسه توان دفاعی کشور در سال‌های ابتدایی جنگ و دوران فعلی گفت: در آغاز دوران دفاع مقدس، کشور با محدودیت‌های شدید تجهیزاتی و موشکی مواجه بود، اما امروز به مدد خودباوری جوانان، به پیشرفت‌های شگرفی در حوزه دفاعی و موشکی دست یافته‌ایم که با گذشته قابل مقایسه نیست.

استاندار اصفهان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه جنگ امروز دشمن تنها نظامی نیست و ابعاد اقتصادی، فرهنگی و شناختی نیز دارد، گفت: پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت باید بیش از گذشته در کنار نیرو‌های مسلح، مدیران اجرایی، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس حضور داشته باشند و مسئولان را در مدیریت شرایط پیچیده کنونی تنها نگذارند.

مهدی جمالی نژاد با تأکید بر ضرورت تقویت موزه‌های دفاع مقدس گفت: حدود ۲۰ سال پیش نیز بر ضرورت ایجاد چنین موزه‌هایی تأکید می‌کردیم؛ این مراکز نباید تنها به موضوعات نظامی محدود شوند، بلکه باید سبک زندگی، مهارت‌ها، سلوک و تجربیات اسطوره‌های دفاع مقدس و مقاومت را به نسل جدید منتقل کنند.

وی خطاب به پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت افزود: از شما می‌خواهم همکاران خود در نیرو‌های مسلح، مسئولان و مدیران حوزه اجرایی، مجموعه قوه قضاییه و نمایندگان و تصمیم‌گیران قوه مقننه را تنها نگذارید و تجربیات خود را در اختیار آنان قرار دهید.

سرهنگ پاسدار منوچهر ذوالفقاری مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان هم گفت: در تلاشیم تا پایان سال از ۲۲ هزار پیشکسوت دفاع مقدس در استان اصفهان تجلیل کنیم.

در هفتمین آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در اصفهان هم دو کتاب «آن خاکریزها» و «جنگ رمضان» و بازی «خیبرشکن» رونمایی شد.

به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس از ۶۰۰ پیشکسوت این دوران تجلیل شد.