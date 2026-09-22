ایران قوی، از آرزو تا عمل

۲۰۵ شب از ایستادگی مردم در خیابان گذشت، حضوری که یک پیام بزرگ دارد از کلاس درس تا محیط کار، از تولید تا مصرف، هر کسی هر جایی که هست سهمی در ساختن ایران قوی دارد.